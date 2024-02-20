Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Финляндия может ввести закон из-за скопления мигрантов на границе с Россией

МВД Финляндии планирует ввести чрезвычайный закон из-за мигрантов на границе с РФ

close
100%
Lehtikuva/Reuters

Финское министерство внутренних дел запустило работу над новым законопроектом по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Финляндия должна быть готова к возможности того, что Россия будет оказывать длительное давление», — указывается в пресс-релизе.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, корректировки местного законодательства будут применяться в качестве крайней меры при подготовке к наиболее серьезным ситуациям.

«Мы станем свидетелями более серьезной и более масштабной инструментальной миграции», — полагают в МИДе.

В публикации указывается, что работа над проектами должна закончиться до 31 марта текущего года, после чего инициатива попадет на рассмотрение в парламент.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена подать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе.

Ранее политолог предрек ухудшение отношений России и Финляндии после избрания Стубба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами