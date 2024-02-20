Финляндия может ввести закон из-за скопления мигрантов на границе с Россией

Финское министерство внутренних дел запустило работу над новым законопроектом по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Финляндия должна быть готова к возможности того, что Россия будет оказывать длительное давление», — указывается в пресс-релизе.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, корректировки местного законодательства будут применяться в качестве крайней меры при подготовке к наиболее серьезным ситуациям.

«Мы станем свидетелями более серьезной и более масштабной инструментальной миграции», — полагают в МИДе.

В публикации указывается, что работа над проектами должна закончиться до 31 марта текущего года, после чего инициатива попадет на рассмотрение в парламент.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена подать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе.

Ранее политолог предрек ухудшение отношений России и Финляндии после избрания Стубба.