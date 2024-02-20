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Принц Уильям выступил с заявлением по событиям в секторе Газа

Принц Уильям призвал как можно скорее прекратить боевые действия в секторе Газа

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Global Look Press

Принц Уильям выступил с «редким заявлением» о войне между Израилем и ХАМАС, в котором призвал прекратить боевые действия как можно скорее. Об этом пишет Sky News.

Он заявил, что «по-прежнему глубоко обеспокоен» потерями в ходе конфликта на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«Я, как и многие другие, хочу как можно скорее положить конец боевым действиям. Существует острая необходимость в увеличении гуманитарной поддержки Газе. Крайне важно, чтобы помощь поступила, а заложники были освобождены», — заявил принц Уильям.

По его словам, «иногда важность мира осознается только тогда, когда люди сталкиваются с огромными масштабами человеческих страданий».

Он также призвал не поддаваться отчаянию даже в самый темный час.

До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон подчеркивал, что Великобритания солидарна с Израилем после нападения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Он также отметил важность диалога по гуманитарному перемирию. Следует использовать все возможности для спасения заложников и доставки помощи в анклав, считает глава МИД Британии.

В середине декабря британский премьер Риши Сунак заявлял, что пострадавших среди гражданского населения в секторе Газа слишком много, никто не хочет, чтобы эскалация палестино-израильского конфликта продолжалась «хоть на день дольше», чем это необходимо.

Ранее Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после слов о Газе.

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