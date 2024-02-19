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Израиль объявил президента Бразилии персоной нон гранта после слов о Газе

МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон гранта из-за слов о Газе

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Adriano Machado/Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон гранта после его сравнения действий еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Об этом пишет Reuters.

«Мы не забудем и не простим [слова Лулы да Силвы] . Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Израиля – скажите президенту Луле, что он персона нон грата в Израиле, пока он не возьмет свои слова назад», — цитирует агентство заявление главы МИД Израиля Исраэля Каца послу Бразилии.

До этого Нетаньяху назвал слова бразильского президента «постыдными и серьезными». По словам премьера, это сравнение является «пересечением красной линии». Вместе с тем он отметил, что еврейское государство «борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право».

Нетаньяху также сообщил, что он и глава израильского МИДа Исраэль Кац решили «немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления».

Ранее премьер Израиля вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с преступлениями Гитлера.

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