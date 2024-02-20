Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не вакцинировался от COVID-19. Его слова приводит БелТА.

«Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией», — заявил Лукашенко.

Он связал появление этой информации с деятельностью сторонников оппозиции, которые взломали «какой-то аккаунт, сайт или сервер».

До этого Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом. По словам президента Белоруссии, его болезнь была связана с плотным графиком, который также не давал ему возможности лечиться. Лукашенко упомянул визит в Москву, субботники, поездки в Гродно и Гомель.

Ранее во время рабочей поездки в Минскую область Лукашенко заявил, что все, что писали о его здоровье, является «жуткой неправдой».

До этого Лукашенко упрекнул белорусскую молодежь за модные предпочтения.

Ранее Лукашенко потерял голос.