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В Эстонии обвинили спецслужбы РФ в повреждении машины главы МВД

Прокуратура Эстонии: спецслужбы РФ причастны к повреждению машины главы МВД

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Илья Питалев/РИА Новости

Государственная прокуратура Эстонии утверждает, что окна в автомобиле главы МВД Лаури Ляэнеметса были разбиты по поручению спецслужб России. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале декабря 2023 года неизвестные разбили окна в машине министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. По данным правоохранительных органов Таллина, в городе также были повреждены еще два автомобиля. Один из них принадлежал главному редактору портала Delfi на русском языке Андрею Шумакову.

«Всего в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек, которые подозреваются в совершении действий по поручению российских спецслужб», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Согласно заявлению ведомства, расследование уголовного дела показало, что «российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики».

До этого в Эстонии оценили возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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