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Мадуро согласился с Лулой да Силвой, сравнившим действия Израиля с методами Гитлера

Мадуро поддержал слова Лулы да Силвы о схожести действий Израиля и Третьего рейха

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который ранее сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Третьего рейха. Слова президента приводит РИА Новости.

«Гитлер был монстром, созданным западными элитами. Сегодня преступный военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование», – заявил Мадуро, после чего процитировал Лулу да Силву, который сказал, что правительство Израиля делает то же самое с палестинцами, что Гитлер сделал с евреями.

В своей речи венесуэльский лидер потребовал от Израиля прекратить уничтожение палестинцев и выразил надежду, что скоро справедливость в секторе Газа будет восстановлена.

После того, как Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу Бразилии персоной нон грата.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.

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