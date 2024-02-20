Мадуро согласился с Лулой да Силвой, сравнившим действия Израиля с методами Гитлера

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который ранее сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Третьего рейха. Слова президента приводит РИА Новости.

«Гитлер был монстром, созданным западными элитами. Сегодня преступный военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование», – заявил Мадуро, после чего процитировал Лулу да Силву, который сказал, что правительство Израиля делает то же самое с палестинцами, что Гитлер сделал с евреями.

В своей речи венесуэльский лидер потребовал от Израиля прекратить уничтожение палестинцев и выразил надежду, что скоро справедливость в секторе Газа будет восстановлена.

После того, как Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу Бразилии персоной нон грата.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.