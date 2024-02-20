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В Германии суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ

Суд в Германии вынес решение о недопустимости унижения достоинства посольства РФ

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Берлинский административный суд запретил украинским активистам проецировать на стены посольства России фото и видео во время демонстрации, намеченной на 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной запрета названа недопустимость унижения достоинства дипломатической миссии. В суде напомнили, что таково одно из требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Решение суда на настоящий момент не окончательное, его можно обжаловать в высшем административном суде Берлина - Бранденбурга.

Аналогичные требования по запрету проекции на стены диппредставительства России выдвинула и полиция Берлина.

3 февраля на акцию против правого экстремизма в Берлине собрались более 150 тысяч человек.

15 января центральную улицу в Берлине заблокировали протестующие фермеры.

Ранее в Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине.

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