Политолог оценил вероятность начала военного конфликта в Белоруссии

Вероятность того, что на территории Белоруссии начнется военный конфликт, достаточно высока, его причиной станет общий конфликт Запада и России. Об этом «Радио 1» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, страны Запалы планируют оккупировать Белоруссию. Так, например, Польша планирует сконцентрировать там свои войска, отметил он.

«Россия разместила ядерное оружие на территории Белоруссии, тем самым продемонстрировав, что в случае агрессии со стороны Польши может быть нанесен удар. Это, конечно, серьезно сдерживает планы Польши использовать вооруженную силу для захвата Белоруссии», – подчеркнул Марков.

Политолог уточнил, что российская сторона тоже находится под угрозой, потому что в случае нападения Польши на Белоруссию ей нужно будет оказать поддержку Белоруссии. Однако вероятность начала военного конфликта была бы ощутимее, если бы Россия и Белоруссия не готовились к нему, заключил эксперт.

20 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что война Белоруссии не нужна, но к ней надо быть подготовленным «ментально и стратегически». Он призвал отбросить всяческие иллюзии относительно «возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

Ранее Лукашенко рассказал о стратегии Запада в отношении России и Белоруссии.