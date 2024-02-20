Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил блокировку фур с военной техникой для ВСУ на границе Польши

Политолог Лизан: польские фермеры блокируют проезд любого грузового транспорта

close
100%
Roman Baluk/File Photo/Reuters

Польские фермеры начали блокировать проезд через границу любого грузового транспорта вне зависимости от того, какой товар доставляется. Власти Польши при этом не стремятся быстрее уладить ситуацию на фоне охлаждения отношений с Украиной, заявил экономист и политолог Иван Лизан. Так он объяснил в беседе с газетой «Взгляд» блокировку фур с военной техникой для Вооруженных сил Украины на границе с Польшей.

Лизан напомнил, что все началось с требования польских фермеров не ввозить в страну зерно и масличные культуры с Украины.

«Позже к ним присоединились дальнобойщики, которым не нравилось, что украинские водители стали курсировать по дорогам Европейского союза как по своим родным», – пояснил он.

Сейчас полякам стало безразлично, какой транспорт они блокируют, добавил Лизан. При этом он подчеркнул, что так местные жители пытаются решить свои внутренние проблемы, поэтому заявления о причастности России к транспортному коллапсу на границе – абсурдны.

В то же время шанс на свободный проезд военной техники был – в случае, если бы перевозка шла по линии минобороны Польши, считает эксперт. В этом случае даже если бы фермеры перекрыли движение, военные быстро решили бы этот вопрос «с помощью ломов и дубинок», считает он.

Сложившаяся ситуация демонстрирует завершение безусловной поддержки Киева Польшей, считает полонист Станислав Стремидловский. По его мнению, одной из причин стали жалобы украинского лидера Владимира Зеленского в Еврокомиссию на действия польских фермеров.

«В такой ситуации представить, что кто-то в Варшаве решит активно заступиться за Украину, сыграть на ее стороне, крайне сложно. Не думаю, что такие политики найдутся», – заключил Стремидловский.

Сегодня стало известно, что грузовики с военной техникой и боеприпасами для ВСУ уже три дня не могут пересечь границу с Польшей. Сообщалось о намерении польских фермеров полностью заблокировать границу с Украиной и все подъездные пути. Украинская сторона сообщила, что на данный момент что со стороны Польши в страну не могут въехать 4 тысячи фур.

Ранее протестующие фермеры в Польше засыпали железную дорогу кукурузой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами