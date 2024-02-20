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Сын Кадырова выбрал одну награду для встречи с Медведевым

Сын главы Чечни Кадырова Адам выбрал звезду Героя ЧР для встречи с Медведевым

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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам выбрал звезду Героя Чечни для встречи с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Глава Чечни Кадыров опубликовал видеозапись встречи в своем аккаунте Вконтакте.

На видео видно, что на совместной фотосессии с Медведевым присутствуют два сына Кадырова Адам и Ахмат. Адам Кадыров выбрал для фотосессии полевую форму с нашивкой флага Чечни, группы крови. Также к форме была приколота награда — звезда Героя Чечни.

До этого председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодежи.

По словам Дадудова, он с удовольствием вручил Ахмату Кадырову высшую награду Чеченской Республики.

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам также обращался к бойцам курируемого им батальона имени Байсангура Беноевского.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

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