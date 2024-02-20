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Вагенкнехт предупредила, что планы передать Taurus Украине могут втянуть ФРГ в войну

Вагенкнехт: правящая коалиция Шольца может втянуть ФРГ в войну передачей Taurus

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Nadja Wohlleben/Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что планы правящей коалиции во главе с Олафом Шольцем по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus могут втянуть Германию в войну. Ее слова приводит агентство DPA.

«Это опьяненное войной предложение означает новую ступень эскалации и представляет собой реальную угрозу для нашей страны», — заявила Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что правящая коалиция Германии хочет перенести боевые действия на территорию России. Такое развитие событий не принесет Украине мира, но втянет Берлин в войну, отметила парламентарий.

Она также призвала к мирным переговорам между Москвой и Киевом.

До этого Bild писал, что Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.
В публикации говорится, что правящая в Германии коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств. Голосование по этому вопросу предполагается провести в бундестаге уже на этой неделе.

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.

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