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Лукашенко заявил, что международные организации себя дискредитировали

Лукашенко: международные организации подорвали свой авторитет

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Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости отбросить иллюзии касательно возможности завершить глобальный конфликт дипломатическим путем и отметил, что международные площадки себя дискредитировали. Об этом политик сказал на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, его цитирует «БелТА».

По словам Лукашенко, снять напряженность в мире не в силах не только дипломаты, но и апелляции к международному праву, так как коллективный Запад привык действовать силой в отношении тех, кто с ним не согласен.

«Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», — отметил белорусский президент.

Лукашенко также заявил, что у белорусской и российской границ размещены 32 тысячи военных НАТО, более 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов.

Ранее Лукашенко предупредил о готовящейся провокации в Польше.

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