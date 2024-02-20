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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов

ГД приняла в I чтении проект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами

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Depositphotos

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами. Об этом рассказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект запрещает гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Володин обратил внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. При этом многие иноагенты не скрывают, что отправляют деньги на финансирование Вооруженных сил Украины, отметил он.

Законопроект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламирования ресурсов этих лиц в средствах массовой информации, внесли в Госдуму 19 февраля.

До этого Володин сказал, что Государственная дума РФ считает необходимым лишить лиц, признанных иностранными агентами, всех источников доходов на территории страны.

Ранее стало известно, что в список «запрещенных» персон внесут еще 200 россиян.

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