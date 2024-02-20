В Кремле назвали голословными обвинения Юлии Навальной в адрес Путина

Кремль отказывается комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес президента России Владимира Путина в его якобы причастности к смерти ее мужа. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это абсолютно голословные и хамские обвинения в адрес главы государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, оставим это без комментариев», — сказал официальный представитель Кремля.

Аналогичным образом Песков отреагировал и на обвинения в том, что тело Навального не выдают родственникам якобы для того, чтобы из него успели вывестись вещества группы «Новичок».

«Я не видел обращения [Юлии Навальной], но если там содержатся такие слова, то это голословные обвинения. Однако только по этим соображениям я не могу оценить так как следует эти слова», — прокомментировал ситуацию Песков.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

После смерти мужа Юлия Навальная выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит его дело.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, кому выгодна смерть Навального.