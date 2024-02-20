Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали голословными обвинения Юлии Навальной в адрес Путина

Песков: обвинения в адрес Путина со стороны Юлии Навальной голословны

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Кремль отказывается комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес президента России Владимира Путина в его якобы причастности к смерти ее мужа. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это абсолютно голословные и хамские обвинения в адрес главы государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, оставим это без комментариев», — сказал официальный представитель Кремля.

Аналогичным образом Песков отреагировал и на обвинения в том, что тело Навального не выдают родственникам якобы для того, чтобы из него успели вывестись вещества группы «Новичок».

«Я не видел обращения [Юлии Навальной], но если там содержатся такие слова, то это голословные обвинения. Однако только по этим соображениям я не могу оценить так как следует эти слова», — прокомментировал ситуацию Песков.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

После смерти мужа Юлия Навальная выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит его дело.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, кому выгодна смерть Навального.

Все новости на тему:
Смерть Навального
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами