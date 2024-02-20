В Госдуме раскрыли ценность новых соглашений Киева с лидерами стран ЕС

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Украины с ФРГ и Францией никак не отразятся на положении Киева, уверен депутат Госдумы Андрей Луговой. Вмешиваться в конфликт эти страны не будут, поэтому реальной силы эти договоренности не имеют, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе поездки в Европу за один день подписал два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и получил гарантии предоставления новых пакетов военной помощи. Подписанные документы не имеют смысла, так как Европа и США и без них предоставляют Украине помощь, в том числе – оружие, считает депутат.

«Для чего Зеленский это делает, непонятно. Заниматься таким пиаром, такого рода встречами уже давно бессмысленно, — заявил он. — Пусть Киев хоть десять договоров о безопасности подпишет с Францией, она все равно не будет вмешиваться. Там же не идиоты сидят. Они же понимают, что иначе в истории их страны начнется совершенно новый период».

Подписанные соглашения парламентарий назвал «демонстрацией поддержки» Киева западными партнерами.

Напомним, в соглашении с Францией содержится норма о выделении Украине военной помощи на сумму €3 млрд. Германия также пообещала развивать вооруженные силы Украины, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Президент Латвии Эдагрс Ринквичс ранее карикатурой отреагировал на недостаток военной помощи Украине.