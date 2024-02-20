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В Китае назвали неприемлемыми санкции США против компаний КНР

МИД КНР: санкции США против компаний Китая из-за сотрудничества с РФ неприемлемы

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Liu Zheng/AP

Пекин считает неприемлемым возможное введение Соединенными Штатами санкций против компаний КНР, сотрудничающих с Российской Федерацией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в интервью ТАСС.

«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН <...>», – сказала Мао Нин. По ее словам, Китай имеет право работать со странами по всему миру и приложит необходимые усилия для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

По словам Мао Нин, по украинскому вопросу Пекин всегда настаивал на мирном решении и не пытался извлекать выгоду из происходящего.

Накануне в конгрессе США не исключили возможность введения санкций против бизнесменов КНР якобы за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения операции на Украине.

До этого в МИД Китая назвали незаконными потенциальные санкции Евросоюза против нескольких китайских компаний, которые сотрудничают с РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ и Китай представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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