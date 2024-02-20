Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сальдо подтвердил, что его отравили ядом в 2022 году

Губернатор Сальдо рассказал подробности своего отравления в 2022 году

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что был отравлен ядом в августе 2022 года, комментируя сообщения о применении ВСУ на фронте ядохимиката антрахинона.

Сальдо подтвердил, что в августе 2022 года его срочно эвакуировали в Москву, в клинику имени Склифосовского, где врачи смогли его спасти.

«Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать иудой», — рассказал Сальдо.

Рицин является сильнейшим ядом растительного происхождения, который опасен для человека практически в любом виде — в форме аэрозоля и растворенный в воде.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада разрабатывают новую тактику ведение боевых действий, которая подразумевает применение так называемого «особого химического пояса».

Ранее Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами