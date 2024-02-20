Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что был отравлен ядом в августе 2022 года, комментируя сообщения о применении ВСУ на фронте ядохимиката антрахинона.

Сальдо подтвердил, что в августе 2022 года его срочно эвакуировали в Москву, в клинику имени Склифосовского, где врачи смогли его спасти.

«Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать иудой», — рассказал Сальдо.

Рицин является сильнейшим ядом растительного происхождения, который опасен для человека практически в любом виде — в форме аэрозоля и растворенный в воде.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада разрабатывают новую тактику ведение боевых действий, которая подразумевает применение так называемого «особого химического пояса».

Ранее Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США.