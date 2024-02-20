В Пакистане выразили надежду на ускоренное принятие в БРИКС

Сенат Пакистана надеется на возможность ускоренного рассмотрения заявки страны в БРИКС. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

«Мы надеемся, что российская сторона тщательно рассмотрит нашу заявку. В настоящее время мы стоим в очереди стран, которые также подали заявки. Но учитывая, что у нас хорошие отношения с Россией и Китаем, учитывая, что Пакистан является членом ШОС, возможно, нашу заявку можно было бы рассмотреть быстрее», — утверждает Сайед.

Пакистанский законодатель считает, что БРИКС воплощает в себе не только стратегический альянс крупных экономик, но и идею «Глобального Юга», а присутствие Пакистана в составе БРИКС должно укрепить организацию.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна скоро присоединится к БРИКС.

По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру».

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.