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В Совфеде оценили предложение признать США страной-агрессором

Сенатор Карасин: идея признания США страной-агрессором встречает понимание

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что идея о признании Соединенных Штатов страной-агрессором встречает понимание в России, однако нуждается в оформлении. Так в разговоре с «Лентой.Ru» он прокомментировал предложение депутата Михаила Шеремета признать США страной-агрессором за поставки оружия ВСУ.

По словам Карасина, это «мысль в правильном направлении».

«Но обычно парламентская культура подразумевает, что это должно обсуждаться на соответствующем комитете Государственном думы и после этого оформляться в качестве инициативы палаты. Заявлять, конечно, вольны все, но с точки зрения международно-юридической такие вещи надо оформлять более серьезно», — подчеркнул Карасин.

Он отметил, что на данный момент это «просто тезис, который встречает понимание», но требует соответствующего оформления

До этого депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет высказал точку зрения, что Соединенные Штаты следует признать страной-агрессором за поставку оружия для Вооруженных сил Украины. По его словам, фактически американцы напрямую втянуты в конфликт на Украине и являются одной из его сторон

Ранее сообщалось, что США могут предоставить Киеву ATACMS большей дальности.

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