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США могут предоставить Киеву ATACMS большей дальности

NBC: США могут передать Киеву баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности

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Reuters

Вашингтон работает над тем, чтобы передать Киеву баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает этот вопрос после того, как украинские чиновники направляли соответствующие запросы в течение нескольких месяцев. До сих пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали только более старые системы средней дальности ATACMS.

«Сейчас США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше внутри ... Крымского полуострова», — говорится в публикации.

При этом представители министерства обороны сообщили телеканалу, что у США ограниченный запас ракет ATACMS и что они вряд ли отправят их на Украину без средств для пополнения американских запасов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Владимир Зеленский обсуждал поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS в рамках встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США, стороны не пришли к какой-либо договоренности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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