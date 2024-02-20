Эксперты раскрыли, заменит ли Мишель Обама Байдена на грядущих выборах

Слухи по поводу того, что бывшая первая леди США Мишель Обама заменит на выборах действующего президента Джо Байдена, распространяются намеренно, считает политолог-американист Константин Блохин. Ее упоминают перед выборами, так как у демократов нет других шансов на победу, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Мишель Обама уже не раз говорила, что не собирается идти в политику, напомнил эксперт. В частности, Байден ей ранее предлагал пост вице-президента, однако она отказалась, после чего эту должность занята Камала Харрис.

«Поэтому все эти разговоры о Мишель Обама – это попытка найти хоть какую-то возможность для гипотетической возможной победы демократов, потому что у них вообще нет никого. Реально нет никого», – убежден Блохин.

С ним согласен журналист-международник, обозреватель Сергей Латышев. Он назвал Мишель Обаму «взбалмошной и недалекой особой», заявив, что в политическом круге США Мишель Обаму недолюбливают.

По мнению Латышева, больше шансов на выборы у двух кандидатов от демократов – губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и экс-помощницы президента США по нацбезопаности Сьюзан Райс.

Напомним, Мишель Обама стала третьим по популярности кандидатом на грядущих президентских выборах. О том, что она станет кандидатом на грядущих выборах первым заявил экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Однако это опроверг экс-советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод, подчеркнув, что бывшая первая леди не любит политику.

Ранее политолог оценили перспективу победы на выборах в кандидаты президента США Камалы Харрис.