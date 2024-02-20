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Эксперты раскрыли, заменит ли Мишель Обама Байдена на грядущих выборах

Американист Блохин: Мишель Обама – последний шанс демократов на победу

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Hau Dinh/AP

Слухи по поводу того, что бывшая первая леди США Мишель Обама заменит на выборах действующего президента Джо Байдена, распространяются намеренно, считает политолог-американист Константин Блохин. Ее упоминают перед выборами, так как у демократов нет других шансов на победу, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Мишель Обама уже не раз говорила, что не собирается идти в политику, напомнил эксперт. В частности, Байден ей ранее предлагал пост вице-президента, однако она отказалась, после чего эту должность занята Камала Харрис.

«Поэтому все эти разговоры о Мишель Обама – это попытка найти хоть какую-то возможность для гипотетической возможной победы демократов, потому что у них вообще нет никого. Реально нет никого», – убежден Блохин.

С ним согласен журналист-международник, обозреватель Сергей Латышев. Он назвал Мишель Обаму «взбалмошной и недалекой особой», заявив, что в политическом круге США Мишель Обаму недолюбливают.

По мнению Латышева, больше шансов на выборы у двух кандидатов от демократов – губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и экс-помощницы президента США по нацбезопаности Сьюзан Райс.

Напомним, Мишель Обама стала третьим по популярности кандидатом на грядущих президентских выборах. О том, что она станет кандидатом на грядущих выборах первым заявил экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Однако это опроверг экс-советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод, подчеркнув, что бывшая первая леди не любит политику.

Ранее политолог оценили перспективу победы на выборах в кандидаты президента США Камалы Харрис.

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