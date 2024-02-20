В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время

В Совете Федерации подготовили законопроект об уголовной ответственности в военное время за саботаж, планируется обсуждение. Об этом сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.

«Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. <...> Помимо правовой составляющей хочется еще и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ», — пояснила она.

По словам Ковитиди, в России не сформировано законодательство военного времени. Конкретная инициатива направлена на защиту прав граждан и государства. Ее уже рассмотрели на заседании в понедельник. Сенаторы планируют в дальнейшем обсуждать нюансы разработки законопроекта.

Сенатор обратила внимание, что такое наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года.

Однако она добавила, что для авторов законопроекта очень важно, чтобы не было карательной направленности. По ее словам, это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства.

Ковитиди отметила, что абсолютно все участники прошедшего совещания поддержали эту инициативу. По ее словам, были в основном конструктивные предложения к формулировкам условий.

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