Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время

Сенатор Ковитиди рассказала о проекте об уголовной ответственности за саботаж

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Совете Федерации подготовили законопроект об уголовной ответственности в военное время за саботаж, планируется обсуждение. Об этом сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.

«Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. <...> Помимо правовой составляющей хочется еще и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ», — пояснила она.

По словам Ковитиди, в России не сформировано законодательство военного времени. Конкретная инициатива направлена на защиту прав граждан и государства. Ее уже рассмотрели на заседании в понедельник. Сенаторы планируют в дальнейшем обсуждать нюансы разработки законопроекта.

Сенатор обратила внимание, что такое наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года.

Однако она добавила, что для авторов законопроекта очень важно, чтобы не было карательной направленности. По ее словам, это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства.

Ковитиди отметила, что абсолютно все участники прошедшего совещания поддержали эту инициативу. По ее словам, были в основном конструктивные предложения к формулировкам условий.

Ранее в РФ предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами