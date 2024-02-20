В партии Орбана предложили проголосовать по ратификации вступления Швеции в НАТО

Лидер фракции правящей партии Венгрии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш предложил парламенту страны вынести вопрос о ратификации соглашения о членстве Швеции в НАТО на голосование 26 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что письмо с соответствующим предложением Кочиш направил спикеру парламента Ласло Кеверу.

О том, что Венгрия, скорее всего, ратифицирует соглашение, 17 февраля заявил премьер-министр Виктор Орбан, который возглавляет партию «Фидес». Политик рассказал, что спор Венгрии с Швецией близится к завершению, поскольку он сумел найти общий язык с шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, с которым они предприняли «шаги по восстановлению доверия».

Позднее премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости надавить на Венгрию, чтобы получить от Будапешта согласие на вступление Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что никогда не слышал каких-либо аргументов, связанных с задержкой ратификации членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе, в венгерском парламенте.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет блокировать новые санкции ЕС против России.