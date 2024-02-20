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Глава МИД Литвы призвал честно говорить о ситуации на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал говорить, что дела на Украине идут не очень

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Global Look Press

Западные государства должны открыто говорить, что дела у Украины идут не очень хорошо. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью телеканалу CNN.

«Те, у кого есть возможность говорить открыто, должны поднять красный флаг и сказать: дела идут не очень хорошо», — призвал он.

Ландсбергис считает, если западные страны не привлекут внимание к Киеву, как это было «в начале 2023 года и в конце 2022-го», ситуация станет еще хуже. По его мнению, Европа должна признать, что этот конфликт является «европейской войной».

«Мы находимся в состоянии войны», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Он также указал на необходимость «стереть красные линии», которые Европа «сама себе нарисовала», и разработать новую стратегию действий.

До этого глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявлял, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается плохо из-за дефицита снарядов.

Ранее было описано будущее Залужного после отставки.

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