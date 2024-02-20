Названа дата послания Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В прошлый раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Как до этого писал «Коммерсантъ», итоговое содержание послания пока неизвестно, однако в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».