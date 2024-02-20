Евросоюз продлил действие санкций против России

Европейский Союз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года. Это следует из текста соответствующего решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Данное решение будет применяться до 24 февраля 2025 года», — написано в документе.
Причиной продления санкций политики ЕС называют якобы продолжающееся нарушение норм международного права со стороны России. Изначальным поводом для введения ограничения называют включение в состав РФ новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Решение о продлении санкций вступит в силу в следующую дату после публикации в официальном журнале.
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