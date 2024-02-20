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В Кремле раскрыли марку подаренного Ким Чен Ыну автомобиля

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus представительского класса

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AURUS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын действительно стал обладателем российского автомобиля представительского класса Aurus. Информацию об этом РИА Новости подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Это машина Aurus», — заявил Песков.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Как говорится в сообщении ЦТАК, подарок для лидера Северной Кореи получили в воскресенье, 18 февраля, его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

С автомобилем марки Aurus российский президент познакомил главу КНДР во время визита официального последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный».

Ранее Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном.

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