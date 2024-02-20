Созванное Россией заседание Совбеза ООН по борьбе с терроризмом отложили

Созванное по предложению Российской Федерацией неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвященное вопросам борьбы с терроризмом, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций.

Как заявили в пресс-службе, ввиду изменений в графике Совбеза ООН эта встреча, которая должна была пройти 20 февраля, «отложена до дальнейшего уведомления».

«Формула Аррии» — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совета Безопасности ООН, говорится в справочнике Организации Объединенных Наций. Представители стран в ходе такой встречи могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что искоренить терроризм невозможно, пока террористы используются в геополитических целях.

Ранее в России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН.