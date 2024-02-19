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Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо призвал свергнуть «клику» Макрона

Глава движения «Патриоты» Филиппо призвал французов к свержению «клики» Макрона

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Alexis Sciard/Global Look Press

Глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан страны свергнуть «клику» президента Эммануэля Макрона. Об этом со ссылкой на страницу политика в социальной сети X сообщает РИА Новости.

По словам Филиппо, спящему французскому народу необходимо срочно проснуться и выгнать властную клику, которая в интересах глобалистской олигархии превращает Францию в страну третьего мира.

Политик привел в качестве примера действий властей, направленных против интересов Франции, выделение €3 млрд помощи Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения и приглашение кубинских врачей во французские больницы.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал всех желающих продолжения боевых действий на Украине, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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