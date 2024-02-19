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Трамп в связи со смертью Навального призвал осознать упадок США

Трамп после смерти Навального заявил об упадке США

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя смерть Алексея Навального, подверг власти страны резкой критике и заявил об упадке американской нации. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Трампа, смерть Навального заставляет его все больше и больше осознавать процессы, которые происходят в США. Экс-президент считает, что «жуликоватые, леворадикальные» политики, прокуроры и судьи ведут страну к разрушению. Трамп выразил уверенность, что открытые границы, манипуляции на выборах и несправедливые судебные решения разрушают США.

Бывший президент отметил, что американская нация находится в упадке и терпит крах.

При этом Трамп не уточнил, каким именно образом уход из жизни Навального связан с проблемами внутренней политики США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо сообщений о реакции президента России Владимира Путина на смерть Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк» пока не было.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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