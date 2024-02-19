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Бразилия отозвала посла в Израиле для консультаций

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал посла в Израиле Майеру для консультаций

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Израиле для консультаций. Об этом пишет газета Folha de S.Paulo.

«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван <…> для консультаций», — уточнили в публикации.

В воскресенье, 18 февраля, президент Бразилии сравнил действия израильской армии в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он счел слова бразильского лидера «постыдными и серьезными». Нетаньяху также сообщил о решении незамедлительно пригласить посла Бразилии в Израиле для «строгого представления».

До этого Лула да Силва сказал, что подобное в Газе «еще никогда не происходило».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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