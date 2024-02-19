В Венгрии раскритиковали работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК

При Урсуле фон дер Ляйен, как главы Еврокомиссии, экономика и безопасность в Европе сильно ухудшилась. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передал ТАСС.

«В Европе <…> ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти», — сказал Сийярто.

Он отметил, что в политике о человеке судят по результатам. По словам главы ведомства, «в аттестате госпожи фон дер Ляйен» могут оказаться «не блестящие оценки».

Дипломат уточнил, что при фон дер Ляйен «конкурентноспособность» ЕС также ухудшилась.

До этого евродепутат Харальд Вилимски сделал вывод, что решение главы Еврокомиссии баллотироваться на этот пост на второй срок пагубно для ЕС.

По данным агентства Bloomberg, успех фон дер Ляйен на выборах далеко не очевиден, поскольку ей понадобится достаточное количество голосов.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.