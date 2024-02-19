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В Праге чешские фермеры устроили потасовку с оппонентами

Фермеры в Праге устроили потасовку с противниками акции

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Eva Korinkova/Reuters

Приехавшие на акцию протеста в Прагу чешские фермеры устроили потасовку с оппонентами. Об этом сообщает Česká televize.

По информации телеканала, в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Перед началом митинга на Малостранской площади появилась группа людей с флагами Евросоюза. На площади при этом собрались около тысячи участников акции протеста.

«Судя по отдельным выкрикам этих людей, они пришли выразить недовольство действиями съехавшихся со всех частей страны аграриев, которые, кроме прочего, требуют от властей выхода из «зеленого соглашения» ЕС, наносящего, по их мнению, вред чешскому сельскому хозяйству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители обеих групп с криками потолкались, пока их не развела полиция.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что протесты фермеров в Праге, которые организованы против аграрной политики Европейского союза, санкционированы сторонниками России.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в проблемах бастующих фермеров.

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