Польские фермеры хотят полностью заблокировать границу с Украиной 20 января. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — заявили организаторы протестов.

До этого Еврокомиссия призывала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют.

В ЕК подчеркнули, что мирные демонстрации — это базовые права в Евросоюзе.

Польские фермеры на границе с Украиной отказались пропустить фуру, перевозившую автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на предъявление всех необходимых документов. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что на польско-украинской границе скопилась очередь из 1300 фур. Из-за блокады движение через КПП было затруднено и для автомобилей, и для автобусов.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.