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Раскрыта причастность сотрудника ООН к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября

Bild: сотрудника БАПОР уличили в мародерстве в день атаки ХАМАС на Израиль

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UNRWA/X

Сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Фейсала Али Мусалема Аль Наами уличили в мародерстве в день атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Bild.

На записях камер видеонаблюдения от 7 октября обнаружены кадры, на которых видно, как мужчина несет безжизненное тело неизвестного и кладет его в багажник легкового автомобиля, предварительно достав ценные вещи из его одежды. Запись была сделана в кибуце Беери. Всего в причастности к сотрудничестве с ХАМАС обвиняются около 30 сотрудников агентства.

До этого глава минобороны Израиля Йоав Галант назвал БАПОР «ХАМАС с обновленным лицом».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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