Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мишустин подвел итоги восстановительных работ в новых регионах

Мишустин: в новых регионах РФ восстановлены 18 тыс. объектов и 2 тыс. км дорог

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о восстановлении свыше 18 тыс. объектов в ДНР и других новых регионах РФ. Его слова приводит ТАСС.

К восстановленным объектам относятся свыше 6,5 тыс. жилых домов и социальных учреждений.

Также он заявил о восстановлении свыше 2 тыс. км дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Мишустин заявил о продолжении работы по возведению и укреплению оборонительных сооружений вдоль линии фронта и на границах.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами