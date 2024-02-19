Мишустин подвел итоги восстановительных работ в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о восстановлении свыше 18 тыс. объектов в ДНР и других новых регионах РФ. Его слова приводит ТАСС.

К восстановленным объектам относятся свыше 6,5 тыс. жилых домов и социальных учреждений.

Также он заявил о восстановлении свыше 2 тыс. км дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Мишустин заявил о продолжении работы по возведению и укреплению оборонительных сооружений вдоль линии фронта и на границах.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка.