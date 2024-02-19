Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева организовать выплаты для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом сообщает РИА Новости.

Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года будут отмечать 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Он попросил главу государства дать поручение правительству Российской Федерации о создании оргкомитета по празднованию этой даты.

«Во-вторых, чтобы тоже вы дали поручение — выплаты для севастопольцев: жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя. Из президентского фонда», — сказал Развожаев.

Он добавил, что таких людей осталось совсем немного.

«Так и сделаем. Правильно, договорились», — сказал Путин.

До этого Владимир Путин предложил повысить уровень выплат врачам в небольших населенных пунктах.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат для 20 млн россиян.