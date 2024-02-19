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В Совфеде раскрыли, в чем состоит системная ошибка Запада в стратегии по Украине

Сенатор Пушков: системная ошибка Запада состоит в завышении своих возможностей

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что системная ошибка Запада в стратегии по Украине состоит в завышении собственных возможностей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завышение собственных возможностей и недооценка силы противника — системная ошибка Запада, повторяющаяся вновь и вновь. От Афганистана до Ирака, от Сирии до Украины США и западный альянс совершают одну и ту же кардинальную ошибку», — подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, признание со стороны НАТО собственного «оптимизма» пока не означает пересмотра политики Североатлантического альянса в сторону отказа от поддержки Украины. Он подчеркнул, что НАТО, наоборот, стремится взять курс на долгосрочное противостояние с РФ.

До этого глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны в отношении конфликта на Украине.

Ранее слова Трампа о НАТО напугали Эстонию.

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