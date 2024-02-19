Слова Трампа о НАТО напугали Эстонию

Слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на страны Организации Североатлантического договора (НАТО) вызвали беспокойство политиков из европейских стран, в частности Эстонию. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, глава эстонской разведки Каупо Росин, комментируя слова Трампа, заявил, что «такие заявления никогда не приносят пользы». В конце января командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем выразил мнение, что России может понадобиться всего год для восстановления сил после достижения своих целей на Украине. По его словам, РФ рано или поздно может напасть на Эстонию, к чему балтийская страна не готова.

18 февраля кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Никки Хейли выразила опасения относительно потенциального военного конфликта между США и Россией после поражения Украины.

В этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону.

Ранее французский генерал оценил возможность нападения России на Европу.