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Премьер Израиля вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с Холокостом

Нетаньяху вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с Холокостом

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац, возмущенные заявлением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сравнившего действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, вызвали бразильского посла для «строгого выговора». Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером является пересечением «красной черты». Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на защиту. Нетаньяху охарактеризовал слова бразильского президента как «постыдные и несерьезные». Он подчеркнул, что Израиль до полной победы борется за свою безопасность и за обеспечение своего будущего, при это соблюдая международное право.

По словам Нетаньяху, он и глава МИД Кац решили немедленно вызвать бразильского посла для вынесения ему «строгого выговора».

Министр иностранных дел Израиля Кац на своей странице в социальной сети X подтвердил, что 19 февраля посол Бразилии будет вызван в офис внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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