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МИД Грузии обвинил в ангажированности организаторов Мюнхенской конференции

Глава МИДа Грузии Дарчиашвили: отчет Мюнхенской конференции ангажирован

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РИА «Новости»

МИД Грузии обвинил в ангажированности авторов документов Мюнхенской конференции по безопасности, в которых председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвали «пророссийским олигархом». Глава дипведомства Илья Дарчиашвили выразил претензии на встрече с вице-президентом конференции Бенедиктом Франке, сообщает газета «Взгляд».

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что отчет конференции с упоминанием грузинского политика основан на «информации ангажированных лиц». В результате стороны договорились о сотрудничестве с тем, чтобы информация о Грузии была объективной и утверждала «позитивный имидж» страны.

Напомним, генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал упоминание Иванишвили в документах конференции «обычной проплаченной грязью, замаскированной под лоббизм». Он также пообещал защитить страну от давления об открытии второго фронта и введения антироссийских рестрикций.

Ранее стало известно, что одной из тем Мюнхенской конференции стал возможный «развал» Вооруженных сил Украины.

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