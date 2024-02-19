В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о разных позициях с РФ по Украине

В Кремле согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в том, что позиции республики и РФ по Украине расходятся, но намерены продолжить разъяснять армянским властям свою точку зрения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения по ситуации на Украине. Мы с ними [властями Армении] не согласны и будем настойчиво объяснять нашу правоту», — сказал официальный представитель Кремля.

18 февраля Пашинян заявил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России, назвал украинский народ дружественным и отметил, что армянским властям «очень больно», поскольку они не могут повлиять на ситуацию.

В сентябре 2023 года Пашинян говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине и должен снизить зависимость от России.

Ранее Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении.