В Кремле рассказали, будет ли заявление РФ по десятой годовщине событий на Майдане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналистов, будет ли российская сторона выпускать специальное заявление в 10-ю годовщину событий на киевском Майдане независимости.

«Не будет заявлений. Не думаю, что это повод для заявлений», — сказал Песков.

По его словам, оценки данных событий российская сторона давала на самых различных уровнях, в том числе их давал президента РФ Владимир Путин.

До этого Песков заявлял, что «легитимная власть на Украине оказалась свергнута в результате силового государственного переворота, который произошел 10 лет назад». По словам представителя Кремля, «в стране начали активно распространяться нацистские настроения». Как уточнил пресс-секретарь, в результате на Украине был создан опасный для России режим. Таким образом представитель российского президента прокомментировал слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что события 2013-2014 годов изменили весь регион.

Ранее власти Крыма назвали переломный момент в судьбе полуострова.