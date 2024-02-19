В Кремле прокомментировали ход расследования обстоятельств смерти Навального

Расследование обстоятельств смерти Алексея Навального идет согласно установленной законом процедуре. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно [расследование] ведется. Выполняются все необходимые действия, которые предусмотрены российским законодательством. Пока результаты не были обнародованы», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков также прокомментировал заявления со стороны западных политиков о якобы причастности Кремля к смерти Навального. По его словам, выступать с такими обвинениями — хамство, учитывая, что пока нет даже предварительных результатов расследования.

«Эти заявления не могут нанести ущерб нашему государству, но не красят тех, кто с ними выступает», — считает Песков.

16 февраля 2024 года Навальный, отбывавший срок в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в ЕС решили назвать режим санкций в честь Алексея Навального.