Армия США столкнулась с финансовыми проблемами из-за помощи Украине

Высокопоставленные американские военные обеспокоены перспективами финансирования армии из-за неспособности властей страны договориться о выделении помощи для Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Если у нас не будет основного бюджета, если нам не выделят дополнительный пакет финансирования Украины, если работа правительства будет приостановлена, если мы больше ничего не получим и не произойдет никаких изменений, в мае у нас закончатся средства», — заявил собеседник телеканала на условиях анонимности.

Как следует из текста, если конгресс США в ближайшем будущем не выделит финансирование для Украины, это повлечет необходимость принимать трудные решения и перенаправлять деньги, предназначенные для других проектов.

Американской армии придется использовать бюджеты, предназначенные для строительства казарм и стимулирования призыва на военную службу, отмечается в материале.

16 февраля сообщалось, что десять членов палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий разработали альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В этот день палата представителей США не стала голосовать по предложенному демократами законопроекту о помощи Украине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал, что для Киева есть риски дальнейших проблем с предоставлением помощи со стороны США.

Ранее в США признали отсутствие плана Б в вопросе поддержки Украины.