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В США признали отсутствие плана Б в вопросе поддержки Украины

Камала Харрис: у США нет плана Б в вопросе поддержки Украины

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

У Соединенных Штатов нет плана Б в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, слова которой передает ТАСС.

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [помощи Киеву] в обеих наших палатах конгресса», — сказала Харрис.

17 февраля Камала Харрис назвала американскую помощь Украине «источником гордости».

В этот же день глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол заявил, что конгресс Соединенных Штатов вернется к вопросу о помощи Украине не раньше середины марта.

До этого руководитель группы по отслеживанию поддержки Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш выразил мнение, что европейским странам придется увеличить вдвое военную помощь Украине, если США откажутся от финансовой поддержки страны.

Ранее дипломат объяснил, почему США не прекратят поддержку Украины.

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