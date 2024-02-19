Вучич высказался о давлении на Сербию из-за Навального

Запад усилит давление на Сербию в связи со смертью Алексея Навального в российской колонии, это может усложнить отношения Белграда и Москвы. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Prva.

«Станет ли наше положение более трудным? В этом я не сомневаюсь», — отметил сербский лидер.

Вучич рассказал, что смерть Навального — это трагедия, которая «подлила масла в огонь» в отношения между странами.

Он отказался говорить о возможных причинах смерти Навального. По словам Вучича, он «не является представителем следствия или мудрейшим человеком в мире, который все и всегда знает».

«Позиция Белграда по отношению к Москве станет более сложной», — добавил Вучич. По его словам, на Сербию по теме Навального будут оказывать больше давления, чем прежде.

По мнению президента Сербию, от Белграда потребуют ввести санкции против России в связи со смертью Навального. До сих пор Белград не вводил против Москвы никаких ограничительных мер.

В ответе ведущей телеканала он уточнил, что на отношения с Москвой также повлияет ход военного конфликта на Украине и результаты президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

Днем 19 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что введение санкций против России из-за смерти Навального действительно прорабатывается на уровне стран ЕС.

Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 «Полярный волк» днем 16 февраля. Ему было 47 лет. Официальная причина смерти пока не объявлена, Следственный комитет ведет расследование.

Навальный находился в заключении с 2021 года, после решения суда заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества. Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима. Его перевели в колонию за полярным кругом в конце 2023 года.

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