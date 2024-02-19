Чешские фермеры намерены устроить протест в Праге

Около 500 единиц сельскохозяйственной техники направляются в столицу Чехии на акцию протеста фермеров. Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на полицию.

«В Прагу направляются около 500 единиц сельхозтехники, сообщили в полиции», — говорится в сообщении издания.

Добавляется, что на данный момент сельхозтехника не вызвала каких-либо заторов на улицах Праги, однако полиция зафиксировала нарушения правил дорожного движения направляющимися на акцию фермерами.

До этого в польском городе Вроцлав фермеры во время демонстрации забросали яйцами представительство Еврокомиссии. Протестующие собрались в центре города у здания ЕК. В акции приняли участие не менее 1 тыс. человек. Они жгли покрышки, взрывали петарды. Через несколько минут после начала акции организаторы объявили о ее окончании.

В свою очередь, член Европарламента от Франции Матильда Андруэ заявила, что поставки сельхозпродукции из Украины стали причиной кризиса в европейском сельском хозяйстве и вызвали протесты среди местных фермеров.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в проблемах бастующих фермеров.