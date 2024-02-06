Еврокомиссия обвинила Россию в проблемах бастующих фермеров

В проблемах, с которыми столкнулись бастующие в Европе фермеры, виноваты Россия и изменение климата. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает РИА Новости.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — сказала фон дер Ляйен.

5 февраля сообщалось, что немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий.

Днем ранее во Франции открыли расследование в связи с проникновением активистов, выступающих за независимость Корсики, в дом, якобы принадлежащий главе французского минюста Эрику Дюпону-Моретти.

До этого в Греции фермеры перекрыли дороги в Салониках в знак протеста, они требуют от властей более дешевого топлива и компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Германии сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров.