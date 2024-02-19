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Экс-премьер Украины напомнил, что полномочия Зеленского скоро истекают

Экс-премьер Украины Азаров: полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая

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Evan Vucci/AP

Президент страны Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, так как истекает срок его полномочий. Об этом написал на своей странице в соцсетях бывший премьер Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что, согласно Конституции Украины, отмены президентских выборов в результате введения военного положения не предполагается. В то же время Зеленский отменил выборы, обратил внимание Азаров.

«Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом», — призвал экс-премьер.

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков также напомнил, что об этом говорится в украинской конституции. По истечении пятилетнего президентского срока функции главы государства до избрания следующего президента должен исполнять спикер парламента. Политик отметил, что это может не нравиться ни Зеленскому, ни его офису, однако «закон есть закон».

До этого экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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